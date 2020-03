L'Espanyol cau a El Sadar i s'allunya cada vegada més de la permanència

L'objectiu de la salvació es fa cada vegada més difícil per a l'Espanyol. La derrota d'ahir a El Sadar contra l'Osasuna deixa el conjunt blanc-i-blau a sis punts de la permanència. Si ja és complicat escalar posicions sense sumar punts, es fa gairebé impossible quan rivals directes com el Mallorca, el Celta o ahir el Leganés, que va guanyar sorprenentment a Vila-real, sí que n'obtenen en els seus compromisos.

Un gol de Roberto Torres de penal, comés per Víctor Sánchez al minut 51, va ser l'únic gol d'un partit amb poca història en què l'Osasuna hauria guanyat per més gols de diferència si no hagués estat per Diego López. No obstant això, el mateix porter blanc-i-blau va ser l'encarregat de treure totes les esperances a l'Espanyol de sumar punts quan va ser expulsat per doble groga al minut 83, després de tocar la pilota amb la mà fora de l'àrea. L'equip d'Abelardo ja no tenia canvis i el central Cabrera va haver de fer de porter.

L'entrenador de l'Espanyol, Abelardo, va assumir tota la responsabilitat: «No podem tornar a sortir així en un terreny de joc, ni jo com a entrenador escollint l'onze titular ni els meus jugadors sortint com han sortit».