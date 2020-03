Bartomeu: «Les formes de Sarabia no corresponen a un club com el Barça»

El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, va considerar que «les formes de Sarabia no corresponen a un club com el Barça» durant la seva participació al Fòrum Barcelona Capital, organitzat pel Cercle Eqüestre de la Ciutat Comtal. Les declaracions van relacionades amb les polèmiques imatges del segon entrenador del conjunt blaugrana, Eder Sarabia, a la banqueta del Santiago Bernabéu en el clàssic de fa dues setmanes, on es mostrava nerviós per com estava jugant l'equip a l'estadi del màxim rival.

A més, el president de l'entitat va aprofitar per reconèixer que no està satisfet amb la situació esportiva actual del Barça i pensa que el conjunt de Quique Setién ha de jugar millor al futbol. «Encara estem bé a la lliga i a la Champions i la millora ha d'arribar, i arribarà», assegura Josep Maria Bartomeu.

En referència als comentaris que asseguren que els jugadors són els qui manen a l'entitat, el president blaugrana es va voler mostrar molt clar en què «els jugadors no manen, ho he dit sempre. Opinen, evidentment, perquè coneixen molt bé el club».

Tampoc considera que mani ni tan sols Leo Messi, tot i que admet el tracte diferencial que rep l'astre argentí. «En Leo és el millor jugador del món i no li he d'explicar res. Ell ho té tot claríssim. M'ho han preguntat moltes vegades i sempre dic el mateix: Messi seguirà al Barça i es retirarà al Barça», va afirmar amb seguretat.



Poc amoïnat per la mocadorada

Respecte a les mocadorades dels aficionats del Barça en els dos últims partits de lliga, reclamant la dimissió de Bartomeu, el president li ha donat poca importància. «Jo he estat soci i també he fet mocadorades. L'última va ser quan va marxar Ronaldo», ha explicat el president blaugrana. «El Barça ha estat sempre un club molt democràtic, i l'estadi i el Palau han d'expressar-se com vulguin; només faltaria», va afegir Bartomeu, qui va descartar avançar eleccions. «Una cosa és que hi hagi aficionats que vagin al camp i no estiguin conformes, però el club està pacificat», va afegir.