La Premier atura la competició fins el 3 d'abril

La Premier, la lliga anglesa de futbol, ha optat també per l'ajornament de la competició. Serà, en principi, fins el proper 3 d'abril. Ho ha precipitat la informació dels primers casos de positiu per Covid-19. Un és el de l'entrenador basc de l'Arsenal, Mikel Arteta, i l'altre el de l'extrem anglès del Chelsea, Callum Hudson-Odoi. A més hi ha equips com el Leicseter i l'Everton que es troben en aïllament per possibles casos de coronavirus en les seves plantilles.

A més, no hi haurà futbol en cap categoria a Anglaterra després de l'acord al qual han arribat les diferents federacions. El dijous a la nit la Premier encara mantenia la jornada però tot ha canviat en les últimes hores. Només continua activa la Bundesliga a Alemanya que ha decidit disputar aquesta propera jornada a porta tancada i després parar també fins el 2 d'abril.