El sorteig del CE Manresa d'un viatge a Nova York no té data de celebració

En el descans del partit que havien de jugar diumenge al Congost el CE Manresa i l'Igualada, el club manresà tenia previst realitzar, amb la supervisió d'un notari, el sorteig del viatge a Nova York. A causa de l'ajornament de la confrontació per part de la Federació Espanyola, també ha estat cancel·lat, de moment, l'esmentada rifa. Francesc Sòria, responsable de comunicació de la junta gestora del club blanc-i-vermell ha comentat que «volem fer-ho a les grades del Nou Estadi amb els nostres aficionats. Davant de l'ajornament dels partits i com que ara mateix no sabem quin serà l'esdevenir de tot plegat, no volem donar una nova data fins que les coses no s'hagin normalitzat. Aprofitarem per continuar venent butlletes fins que es pugui fer la rifa d'aquí a unes setmanes».

Cal recordar que les butlletes es poden trobar en diferents establiments comercials de Manresa al preu de 5 euros. La finalitat de la campanya #AlCongostiVola és la de recaptar diners per millorar l'economia de l'entitat, que té un deute molt important .