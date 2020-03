Sixto: «Volem que la competició es reprengui, hi hauria més pèrdues si no es tornés a jugar»

Carles Sixto, gerent del Baxi que ahir a la tarda va prendre part en la reunió virtual amb la resta de representants de clubs, té clar que «tots volem que l'ACB es reprengui. També pel que fa a nivell econòmic, tot i els retards dels partits, les pèrdues és segur que serien més petites que en el cas que no es torni a jugar i s'hagués de cancel·lar».

Hi ha aspectes que també cal aclarir, com per exemple què ha de passar amb els salaris de les plantilles durant les setmanes que l'ACB estarà aturada, com a mínim fins al 24 d'abril. «Estem pendents dels estudis jurídics que hi ha encarregats i també de les disposicions que el Govern de l'Estat vagi emetent».

L'assemblea de l'ACB programada per al dilluns 23 de març ja no es farà i els clubs es mantindran en contacte per tal de poder confirmar que la data de represa és la del 24 d'abril. Per a Sixto, la clau «és anar sabent els terminis que s'estableixin. Ara ja és segur que l'estat d'alarma que era de quinze dies s'allargarà i és possible que després hi hagi un període restrictiu pel que fa a les trobades massives de persones. S'ha d'anar veient el que passa i dels clubs hi estarem atents. Tots tenim molt clar que en aquests moments tan delicats el que és més important és la salut».