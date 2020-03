El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, ha dit avui a Terrassa que les competicions territorials «han d'acabar, encara que hagi de ser entre el juliol i l'agost»; ara mateix estan en suspens a causa de la pandèmia mundial del coronavirus.

El màxim responsable del futbol català s'ha reunit ramb els presidents dels clubs per donar-los a conèixer la situació i posteriorment va comentar al Diari de Terrassa que si poden tornar a competir a mitjan maig, «la competició s'acabarà».

«No podem alterar les condicions i les bases d'una competició que ha començat», ha dit Soteras, disposat a reprendre els tornejos quan tingui el permís de «les autoritats sanitàries i esportives» i es puguin quadrar els calendaris.

Sobre la situació dels futbolistes que acaben el seu contracte el 30 de juny en el cas que la competició s'hagués d'allargar durant els mesos d'estiu, el president de la Federació Catalana va assegurar que hi ha «fórmules legals per resoldre-ho» i que això és «a tots els nivells».

En un comunicat intern enviat als clubs, la comissió executiva de la Federació Catalana ha decidit deixar suspeses totes les autoritzacions per organitzar partits i tornejos amistosos durant els mesos de juny i juliol.

Aquestes competicions al marge de la competició oficial podrien ser revocades, segons diu la comunicació, per motius d'interès públic i per garantir l'ordre de la competició oficial.