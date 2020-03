Creen un 'pasapalabra' del CE Manresa com a diversió

En dies d'estat d'alarma com els que estem vivint, amb la gent confinada a casa, s'agraeixen iniciatives com les del CE Manresa per fer entretenir, encara que sigui una estona, els seus esportistes, pares, socis i aficionats en general per mitjà de les xarxes socials.

Sota el control de Gustavo Car-rasco, responsable d'informació del club i dels coordinadors Josep Maria Listán i Víctor Casado, s'ha creat un concurs a l'estil del televisiu Pasapalabra, que tracta d'encertar una paraula relacionada amb el mateix CE Manresa, o amb el futbol en general, per cadascuna de les lletres de l'abecedari. Així, cada dia es publiquen tres definicions a Twitter, Facebook i Instagram perquè qui vulgui pugui intentar trobar-ne la solució, que apareix l'endemà, també a les xarxes socials, juntament amb tres propostes més.

Independentment d'això, i també com a entreteniment, Gustavo Carrasco puja també a Twitter, Facebook i Instagram una fotografia diària d'una jugada d'un partit del primer equip del CE Manresa o de qualsevol dels equips de la base, sobre la qual s'ha d'endevinar on és la pilota (lògicament a la fotografia s'ha esborrat).

A més a més, entre José María Listán i Víctor Casado han confeccionat un pla de teletreball adreçat als jugadors dels equips de futbol base del CE Manresa per a aquests dies, en els quals no hi ha entrenaments al Congost, perquè no perdin l'estat de forma.