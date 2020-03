El Comitè Olímpic Espanyol lamenta que els esportistes olímpics no puguin entrenar

El Comitè Olímpic Espanyol (COE) ha lamentat aquest divendres que la seva "queixa" al Govern espanyol perquè els esportistes olímpics poguessin realitzar els seus plans d'entrenament ha caigut "en oïdes sordes", i ha criticat que mentre en altres països de l'entorn, com Itàlia i França, "han trobat solucions" per als seus atletes, Espanya no hagi pres mesures.

"El Govern no els va tenir en compte en el reial decret que declarava l'estat d'alarma i tampoc ha volgut escoltar-nos després", assenyala el comunicat de l'COE.

Així ho ha traslladat aquest divendres el seu president, Alejandro Blanco, als presidents de les Federacions Olímpiques Espanyoles i a alguns dels esportistes espanyols ja classificats per als Jocs Olímpics, informant-los de la resposta de el ministre de Cultura i Esport, José Manuel Rodríguez Uribes.

"De res han valgut els esforços duts a terme en les últimes hores per les diferents federacions i pel COE. Alejandro Blanco va enviar dimecres una missiva a el ministre de Cultura i Esports en la qual li demanava una solució perquè els esportistes espanyols no visquessin aquesta situació de desigualtat amb els seus rivals d'altres països que sí que estan duent a terme les seves rutines d'entrenament tot i la pandèmia ", explica el COE.

La resposta va arribar "a última hora del dia d'ahir", i en ella el ministre reiterava "la posició de fermesa" expressada en els últims dies per la presidenta de el Consell Superior d'Esports (CSD), Irene Lozano.

Segons l'escrit, el Ministeri reconeixia que els esportistes espanyols "estan en situació de desavantatge respecte als seus rivals", però que és "absolutament prioritari" el combat contra la pandèmia, i que per això les competicions i els entrenaments segueixen suspesos. "Quant l'evolució de la malaltia i del combat contra la pandèmia ho permetin, si intentarem introduir algunes mesures de flexibilització per a col·lectius d'esportistes molt específics", explica la carta del ministre.

Després d'això, el COE ha lamentat que a Espanya el tracte als esportistes estigui sent diferent al d'altres països. "En altres països, on també la lluita contra la malaltia està sent virulenta, sí que han trobat solucions per als seus esportistes. Fins i tot a Itàlia, epicentre del coronavirus a Europa, han obert la mà perquè els atletes olímpics i paralímpics puguin entrenar-se a l'aire lliure complint amb les mesures de seguretat de la resta de ciutadans. Distància de metre i mig amb els altres i que hagin passat abans un control mèdic. Mesures que de moment no tindran la seva aplicació a Espanya ", ha apuntat.