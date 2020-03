El COI posposa quatre setmanes un ajornament que sembla inevitable

El Comitè Olímpic Internacional (COI) es va donar de temps ahir quatre setmanes per estudiar què fer amb els Jocs Olímpics de Tòquio «incloent l'escenari de l'ajornament» després de la crisi sanitària mundial que ha desencadenat el coronavirus. Es parla que la decisió és inevitable i que aquest període de quatre setmanes només és per trobar una bona data per als Jocs. Podrien ser aquesta mateixa tardor, l'estiu del 2021 o, fins i tot, el del 2022.

En el seu comunicat, el COI deia que «la suspensió no és a l'agenda», en el sentit que no es fessin. Això sí, «tenint en compte l'empitjorament de la situació a escala mundial, l'executiva ha fet avui la primera passa en la planificació de nous escenaris».



Converses amb tothom

Així, el COI, «en cooperació amb el Comitè Organitzador de Tòquio 2020, les autoritats japoneses i el govern metropolità» de la capital nipona «iniciarà converses detallades per completar la seva avaluació sobre la ràpida evolució de la situació sanitària mundial i les seves repercussions sobre els Jocs Olímpics, inclosa la hipòtesi d'un ajornament».

I és el que COI no podia negar-se a l'evidència de diverses comitès olímpics, entre els quals l'espanyol, i federacions de grans països de natació i d'atletisme que durant tot el cap de setmana ja van demanar que es posposin els Jocs davant de la impossibilitat dels seus atletes de fer una preparació correcta».



Problemes de contractes

Una altra de les dificultats per no decidir ja l'ajornament pot ser el contracte entre el COI, el comitè organitzador i Comitè Olímpic Japonès, que preveu diferents situacions que justifiquen la cancel·lació, des d'un guerra, fins a un embargament, però no una pandèmia, com és el cas. En canvi, sí que hi ha un punt que diu que «si el COI té raons fundades per creure, segons el seu propi criteri, que la seguretat dels participants en els Jocs es troba greument amenaçada o compromesa per qualsevol raó» també es poden posposar.

El coronavirus pot aconseguir a Tòquio el que només van provocar les dues Guerres Mundials, la cancel·lació d'uns Jocs, tot i que els del 1916, 1940 i 1944 no es van arribar a disputar mai.