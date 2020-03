Barnola: Llàstima que no puguem jugar la final, estàvem en un moment òptim

«La suspensió de la final és una llàstima ja que ens trobàvem en un moment òptim; tant físicament com anímicament estàvem forts després de superar el Barça, el favorit número u per ser campió, a les semifinals. Però l'ajornament és per força major, ho hem d'entendre perquè primer de tot és la salut de la gent», diu el tècnic del CG Puigcerdà, Salva Barnola. I és que el club ceretà ha posat el punt final a una de les temporades més desconcertants de la seva història, però amb la seguretat que aquesta història té un epíleg i que podria ser brillant. Els ceretans, que han estat cuers durant bona part del curs a la Lliga Estatal i que van entrar al play-off com a quarts classificats, els últims que tenien dret a jugar a les eliminatòries, s'hauran d'esperar a la tardor per saber si poden ser campions.

La Federació Espanyola de Gel ha comunicat que la final de la lliga d'hoquei gel, que els groc-i-negres havien de disputar contra el Txuri Urdin, al millor de cinc partits i amb desavantatge de camp, s'ha ajornat fins al setembre. La suspensió dels diferents tornejos durant les properes setmanes i la posterior arribada de les altes temperatures, que obliga a condicionar les instal·lacions de gel, provoquen que les competicions cancel·lades en aquest exercici s'hagin passat al setembre. D'aquesta manera, la final de la lliga masculina i també la femenina s'han d'ajornar uns mesos, però en cap cas s'anul·len completament, ja que permeten el bitllet a competicions continentals i, per tant, s'han de determinar els campions.



Satisfaccions i títols

Barnola ha comentat que, «malgrat les circumstàncies actuals, arribaran altres satisfaccions en forma de títols si treballem com ara amb respecte, humilitat i sacrifici. La clau és la unió del vestidor els tres darrers anys. Esperem que la final es pugui disputar el setembre i que aquesta pandèmia passi com més aviat millor: segur que vindran temps millors». El tècnic ceretà també recordava que «vam tenir molts problemes a l'inici de la temporada. El fet de tenir un porter estranger, que amb la nova reglamentació compta com si ocupessis dues places, i les baixes de jugadors, que provocaven que fóssim pocs a entrenar-nos durant molts partits, ens va fer perdre massa. Quan vam recuperar gent, però, es va notar, i ara havíem arribat a la final, després de l'experiència de l'any passat, en què vam perdre contra el Txuri Urdin en el cinquè partit i per detalls, amb moltes ganes i convenciment que podríem vèncer».

Cal recordar que l'equip masculí del CG Puigcerdà va aconseguir contra pronòstic l'èpica classificació per a la final de la Lliga Estatal després de derrotar el màxim aspirant al títol i líder de la lliga regular, el Barça Hockey Gel. Així, els jugadors de Barnola han fet una temporada amb alts i baixos, i han aconseguit una important victòria a la pròrroga contra el SAD Majadahonda en una de les darreres jornades, que els va permetre entrar a play-off. A partir d'aquí, la humilitat i l'esforç, juntament amb la qualitat d'homes com Granell, Muñoz, Tornqvist i Prokop, han tirat endavant un equip que mai s'ha donat per vençut i que al principi de setembre lluitarà pel títol de campió contra el Txuri Urdin.



Les noies, semifinalistes

El sènior femení ceretà també ha disputat una bona temporada. Després de molts anys sense la secció femenina en el club, enguany ha donat la cara en una Lliga Iberdrola molt competida. Les noies de Torlay s'han classificat per a les semifinals, però un error tècnic en els despatxos va classificar-les en quarta posició. Un grup de noies de Barcelona, juntament amb algunes de la Cerdanya, han format un grup cohesionat i alhora consolidat en la categoria, com ho corroboren les grans actuacions de jugadores com Merino, Pareja, Moreno i Bosch. L'encreuament semifinal contra el SED Majadahonda, el millor equip de la lliga amb diferència, va certificar l'eliminació de les noies, que de ben segur ho tornaran a intentar la temporada següent.

La capitana, Gemma Ortiz, considera que la temporada ha estat «espectacular, llàstima de l'error federatiu que ens va deixar en quart lloc a la lliga regular. Però sigui com sigui ens queda un bon gust de boca amb un balanç positiu, tenint en compte el poc que hem pogut entrenar-nos juntes i que ha estat el nostre primer any. De totes formes tenim clar què hem de fer per millorar. Més entrenaments conjunts i resoldre dubtes tècnics i tècnics que tenim».



Ajornament de l'assemblea

Aquest any hi ha eleccions a la presidència del club. El dia 15 d'abril hi havia prevista una assemblea de socis per ratificar el nou mandatari. Tot i això, el més que probable endarreriment de la reunió deixa Javier Gómez com a actual president en funcions, i seguirà així el mandat dels últims 4 anys. L'única llista presentada, encapçalada per Jordi Gassió Borràs (soci número 54), veurà ajornada la seva posada en escena, això en el cas que ningú presenti al·legacions.