La continuïtat de LaLiga a l'estiu podria evitar pèrdues milionàries

El Barça, com la resta d'equips, està en aturada tècnica per la crisi del coronavirus reuters

Ningú no es vol aventurar a predir què passarà amb les lligues de futbol professional, en especial LaLiga, els propers mesos. De ben segur que no hi ha una decisió presa al respecte, ja que la pandèmia del coronavirus no està ni molt menys controlada. Què es farà quan remeti?, aquesta és una pregunta que a hores d'ara no té una resposta. Preval la salut dels esportistes i,és clar, dels aficionats que segueixen els partits de futbol arreu. Ara bé, ja comencen a sentir-se moltes veus que parlen de la necessitat, quan es pugui, de donar continuïtat a les competicions per evitar, sobretot, unes pèrdues milionàries a tots els nivells.

El propietari de l'empresa Mediapro, Jaume Roures, que té els drets televisius de les grans lligues i de les competicions europees i mundials, té clar que «la paralització dels campionats ha obert una important crisi econòmica en el món del futbol, que es pot veure agreujada si no es reprenen els campionats. Això, tenint en compte que els únics calendaris viables són els que porten a acabar més enllà del juny. Aquest no hauria de ser un problema tenint en compte que ens trobem en una situació de força major. Si els contractes no es completen, els jugadors no cobren. Segurament seran els primers interessats que les lligues s'acabin. Ara mateix, no és tan important saber quan començarà la propera temporada, sinó que acabi aquesta. En cas de no tenir continuïtat, el futbol europeu pot perdre uns 7.000 milions d'euros i el futbol no s'ho pot permetre de cap de les maneres».

Més caut és el president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales. Ell ha afirmat que «les lligues estan suspeses i no és el moment de fer càbales ni de fer propostes de dates. Hem d'actuar amb prudència i responsabilitat. Quan arribi el moment, ja es farà. Ara, reitero, el futbol està suspès. Quan la societat torni a agafar el pols, ja en parlarem. Ha de quedar clar que els protagonistes han de tenir les millors condicions de seguretat. Per això he encomanat un informe a gent especialitzada, científics, metges, fisioterapeutes, preparadors físics, etc., perquè ens orientin de quan podem començar i el temps que ha de passar entre un partit i un altre».