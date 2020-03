Mireia Belmonte diu que ha quedat alliberada amb l'ajornament dels Jocs

La catalana Mireia Belmonte, vigent campiona olímpica de natació, ha reconegut que l'ajornament dels Jocs Olímpics de Tòquio fins al 2021 ha estat una decisió «molt encertada. En el meu cas, he quedat alliberada perquè després d'aquests dies sense entrenar-me i sense piscina hem baixat la forma física i encara ens queden bastants dies a casa confinats», ha explicat. Belmonte ha recordat que per la situació mundial «no tothom hauria acudit a Tòquio en les mateixes condicions», i afegia el risc que, en el cas de viatjar a la capital japonesa algun afectat per coronavirus, «acabaria sortint més gent malalta de la que hi entrés». L'esportista catalana ha mostrat el seu agraïment a tots els que estan col·laborant aquests dies en projectes solidaris pel coronavirus.