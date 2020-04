El vicepresident del Barça Emili Rousaud apunta Bartomeu i dinamita el club

El vicepresident institucional del FC Barcelona, Emili Rousaud, un dels qüestionats anteriorment pel president Josep Maria Bartomeu, va assegurar ahir, respecte del Barça Gate, el cas d'espionatge del club a les xarxes socials, que a la junta directiva es va optar per fraccionar les factures per evitar «controls interns», i que fruit d'això diversos directius, entre els quals ell, van demanar al president que avancés les eleccions.

«No és que ho digui l'auditoria, és un fet i ja sabem que es van fraccionar factures per evitar controls interns. Soc al Comitè d'Adjudicacions i aquestes factures es van dividir, és una realitat», va afirmar Rousaud en declaracions al programa Aquí, amb Josep Cuní de la Cadena Ser.

El Barça Gate, destapat també a la Cadena Ser, neix amb el pagament d'un milió d'euros del FC Barcelona a l'empresa I3Ventures per monitoritzar les xarxes socials, si bé algunes dels suposats comptes controlats per l'empresa es dedicaven a criticar jugadors en actiu de club, com Leo Messi o Gerard Piqué, expresidents com Joan Laporta o el candidat a les eleccions Víctor Font.

Amb la sortida a la llum d'aquest cas, negat pel FC Barcelona en un comunicat en què assegurava que no s'havia demanat en cap moment a l'empresa que critiqués ningú ni ataqués rivals de Bartomeu o de l'entitat, diversos directius van mostrar el seu descontentament amb la situació al president, a qui van demanar convocar eleccions aquest estiu, cosa que va negar el mandatari.

«Sempre intento actuar amb honestedat, entenc que, al president, aquestes discrepàncies o el fet de voler arribar al fons de certes qüestions per aclarir-les potser no li ha agradat», diu Rousaud.

L'encara vicepresident també va destapar que Bartomeu intenta degradar quatre directius, Emili Rousaud, Quique Tombas, Josep Pont i Silvio Elías, els que van qüestionar el Barça Gate. «Bartomeu em va trucar i em va dir que volia fer una remodelació a la junta i que tenia recels amb alguns directius, entre els quals jo. Em va dir que hi havia filtracions que van molestar jugadors i que jo posava en dubte el treball dels executius», denuncia, i afegeix que «segons els estatuts, el president ens pot degradar, però com a càrrec electe no em pot expulsar. He llegit que no vull dimitir; no és això, no he pres una decisió i, per tant, ara no tinc la predisposició a fer-ho. Vull reflexionar i demano calma».



Relleu de Bartomeu

El directiu Rousaud va reconèixer que ser president del Barça és una cosa que encara li fa «molta il·lusió», si bé el seu camí com a possible candidat continuista pot estar ja torpedinat. «Cal veure si les condicions són adequades. Una candidatura continuista d'una junta que no tingués suficient credibilitat, no tindria gaire sentit», va confessar.