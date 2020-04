L'equip de futbol de Wuhan ja és a casa després de tres mesos d'exili

El Wuhan Zall, equip de la ciutat en què es va originar el coronavirus, ja està de tornada a casa després de tres mesos d'exili per la pandèmia i d'haver estat a diverses ciutats, entre les quals Marbella. El conjunt de la Superlliga xinesa, que dirigeix l'andalús José González, va ser rebut per un nombrós grup de seguidors que aguantaven pancartes d'ànim i que no van parar de cantar.

Així, la xarxa social Weibo explicava ahir que «després de més de tres mesos de donar voltes pel món, els membres de l'equip del Wuhan Zall finalment van posar un peu a la seva ciutat». Els jugadors van aparèixer a l'estació de tren de la ciutat amb mascaretes i rams de flors que els havien estat entregats.

Després d'haver passat per Espanya abans que el coronavirus arribés a l'Estat, el conjunt xinès era a la ciutat de Shenzhen des del 16 de març passat a l'espera que la situació de la pandèmia a Wuhan millorés i les autoritats els permetessin tornar. Ara tindran un parell de dies per estar amb les famílies abans de tornar als entrenaments, aquest dimecres.

Tot i que l'epidèmia de coronavirus es va centrar en la zona de Wuhan i la seva regió, Hubei, la Superlliga xinesa va ser ajornada en la seva totalitat i encara no hi ha data de retorn, a causa del positiu que va donar fa unes setmanes un dels seus jugadors, el belga Marouane Fellaini.