La plantilla, sense Delaney, se sotmet aquest dilluns a proves de coronavirus

La plantilla del Barça, sense el base Malcom Delaney, se sotmetrà demà dilluns, a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, als tests del Covid-19 com a pas previ per iniciar els entrenaments individualitzats per preparar el retorn a la competició.

Segons la versió oficial deel club català, Delaney, que quan es va decretar l'estat d'alarma va tornar añs Estats Units sense permís de l'entitat per passar el confinament a Atlanta, no ha estat citat amb la resta dels seus companys.

El Barça al·lega que, durant aquesta primera setmana d'entrenaments, el jugador pot realitzar pràcticament la mateixa feina individualitzat a casa que la que farà la resta de l'equip sobre el parquet. I que encara no està garantida la represa de la Lliga Endesa i l'Eurolliga.

En qualsevol cas, la tornada a les pròximes setmanes de Delaney, que no pot tornar ara mateix a Barcelona després de la cancel·lació de tots els vols entre Estats Units i Europa, no està ni de bon tros garantida, independentment que es reactivi la competició. I el jugador fa setmanes que es mostra ambigu sobre el seu futur professional.