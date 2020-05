Josep Sàez: «Román Montañez ha fet una bona feina però ens ha semblat que podíem millorar»

L'entitat manresana va haver de tancar la temporada fa dies per la crisi del coronavirus. La primera decisió que ha pres de cara al futur ha estat no renovar el director esportiu

Aquesta ha estat la tercera temporada de Josep Sàez com a president del Bàsquet Manresa. Tot i que ja estava relacionat amb el club en els consells executiu i d'administració des de feia uns anys, va agafar-ne la presidència l'estiu del 2017, omplint el buit deixat pel Jaume Arnau. Dels tres anys, aquest ha estat el més atípic, sobretot pel seu final inesperat a causa de la crisi generada pel coronavirus, que no ha permès que la lliga Endesa es pogués cloure amb normalitat. Una competició que ja s'ha acabat per als manresans i que té dotze equips a l'espera de si, en les propers setmanes, es pot jugar una fase final amb tots els partits en una sola seu. Sigui com sigui, l'equip manresà ha repetit permanència.



La primera decisió després de donar-se per tancada la temporada ha estat no renovar el director esportiu, Román Montañez. Quins són els motius?

No n'hi ha un de concret. Primer de tot, m'agradaria separar el que és la relació personal i la professional. Amb el Román, l'afinitat personal és molt bona i per això encara ha estat més difícil de prendre la determinació de no donar-li continuïtat. En el recor-regut de tres anys, el Román ha fet moltes coses positives i ha estat un molt bon director esportiu. Però ens ha semblat que podíem millorar. Després d'analitzar-ho i fer una suma i una resta de les coses dutes a terme pel Román, hem pres aquesta decisió de no ampliar el seu contracte. Potser no s'ha entès a fora, però hem pensat que era el millor per al club.

Això vol dir que el club buscarà una altra línia de treball?

No, de cap de les maneres. El Bàsquet Manresa mantindrà la seva idiosincràsia. No hem deixat de renovar el Román perquè hagi fet les coses molt mal fetes sinó que algunes pensem que es poden fer d'una altra manera. Preveiem un gran futur al Román en aquesta faceta de director esportiu. En tot cas, el temps ens donarà o ens prendrà la raó.

Aquesta temporada va sorgir algun problema amb el passaport d'algun jugador. Això ha pesat en contra de Román Montañez?

De cap de les maneres, això és un tema burocràtic que ni ell ni ningú del club podia solucionar.

Ja tenen el relleu?

Hi estem treballant. Cal tenir en compte que la figura del director esportiu és molt important per a un club com el nostre. A més, hem de considerar que la propera temporada pot ser especial perquè no sabem com anirà tota aquesta problemàtica del coronavirus. Moltes situacions seran diferents, encara que hauríem de mantenir la nostra línia de treball.

Es coneix l'abast de les repercussions econòmiques de la crisi del coronavirus?

Hi estem treballant. En el nostre cas ja és sabut que tanquem els exercicis amb dificultats i en aquesta ocasió segur que tindrem més feina per ajustar els números. Estem al cas de línies de finançament i en els propers dies tancarem el balanç.

Com es presenta la propera temporada, tenint en compte la incertesa general que hi ha?

La que ve serà una temporada clau en la qual necessitarem l'ajuda de tothom, accionistes, abonats, espònsors, etc., per poder fer un equip competitiu. Mirarem els jugadors que tenen contracte, que són un 50% més o menys , i els que podem quedar-nos, i a partir d'aquí confeccionar la plantilla per al proper curs, tan bona com es pugui.

Es tornarà a Europa?

A diferència del que es pugui pensar, jugar a Europa no ha suposat ni pèrdues ni guanys, econòmicament parlant. Per tant, l'anàlisi s'haurà de fer més aviat a nivell esportiu, si es poden quadrar i fusionar els calendaris conjuntament amb el de l'ACB, tenint en compte que no se sap quan es podrà començar la lliga amb una certa normalitat.

Tem que hi hagi d'haver partits a porta tancada?

S'ha d'anar veient com evolucionen les etapes de desconfinament; a veure també les experiències que poden tenir el futbol i el bàsquet les properes setmanes. Confio que no s'hagi d'arribar a jugar sense gent. En aquest aspecte espero que s'apliqui el sentit comú, perquè no té cap sentit el Nou Congost sense aficionats.

Els socis i abonats no van poder veure tots els partits que estaven previstos al Nou Congost. Hi ha hagut alguna reclamació?

Els socis ho han acceptat. A Manresa la gent està amb el club. No hi ha hagut cap queixa i ho agraeixo molt. Crec que la gent ho ha entès, que ha estat una situació de força major. Encara no estem pensant en campanyes per a nous abonats però hi estem donant voltes, a veure si podem compensar d'alguna manera aquesta atípica temporada que hem passat.

Per tant, el públic en general, un 10, oi?

Sense cap mena de dubte. Sí que és cert que el públic de Manresa és molt exigent i a la LEB fa tres temporades va costar, però en els play-off va estar increïble, com cap altra afició de la categoria.

La continuïtat de Baxi com a espònsor deu ser vital?

Primordial, sens dubte. De moment no hi ha cap moviment que ens faci pensar que no estarà amb nosaltres el curs que ve.

Ara fa uns dies, quan Ryan Toolson va marxar als Estats Units, la seva esposa va fer un escrit a Instagram que podia fer entendre que s'acomiadava de Manresa. Ho van veure així?

No segueixo les xarxes socials i no estic al corrent d'aquestes enraonies. En tot cas, la nostra percepció és una altra. Ryan Toolson té contracte i quan va marxar vam quedar per a la temporada que ve.

La lliga Endesa 2020-21 serà de 18 equips o de 20?

No s'ha avançat en aquest sentit. No està clar que els dos equips capdavanters de la LEB Or tinguin dret a pujar si no s'ha acabat la seva lliga. Nosaltres, per les repercussions econòmiques i esportives, preferim una lliga de 18.