Yurena Díaz i el confinament que li ha servit per desconnectar del món i recuperar el genoll

Una desafortunada acció contra l'IDK Gipuzkoa a final de l'any passat va obligar Yurena Díaz a passar pel quiròfan. Els creuats del genoll esquerre li van tornar a fer figa com uns anys abans. S'ho va agafar amb filosofia i amb les ganes i l'esforç necessari per recuperar-se com més aviat millor. Fins que el coronavirus ho ha canviat tot. A ella i al món. «La veritat és que el confinament, tot i ser una situació complicada, ha estat un 'avantatge' per a la recuperació, i alhora un desavantatge pel que fa a poder realitzar les fases que toquen per a la sessió, però tenint en compte que el genoll ha anat responent bé no ha suposat cap contratemps de moment».

Al contrari, diu que encara que sembli estrany, aquest temps de reclusió «m'ha servit per desconnectar completament del món. Igual sona una mica 'malament', però hi ha poques oportunitats en el dia a dia per fer-ho. Per descomptat que he complert tots els entrenaments, restriccions nutricionals, i descans adequats per facilitar la recuperació del genoll, però he desconnectat bastant del món per fer un 'reset' i adonar-me de les coses i les persones que realment m'importen». I s'hi ha dedicat tant com ha pogut, compaginant-ho amb el màster que fa un parell d'anys que intenta acabar.



En un moment feliç

És clar que el treball que havia de fer no l'ha pogut fer igual sense tractament mèdic, sense fisioteràpia i sense el material ade- quat. Però ha anat fent. I el fet «d'haver parat la competició em suposa un cert avantatge atès que totes les jugadores tindrem gairebé la mateixa aturada competitiva, fet que impossibilita l'entrenament en grup fins a nou avís».

Díaz ha mantingut el contacte amb les companyes pel grup de WhatsApp i ha decidit continuar al Cadí la Seu. «La veritat és que el Sedis és la meva família des de fa tres temporades. És un club que m'ha donat la possibilitat de créixer com a persona i com a jugadora», i mai no s'ha plantejat sortir tot i algun cant de sirena.

«La gent que em coneix i que m'ha vist créixer aquí ja ho sap, però s'és millor jugadora on s'és feliç, i aquí he trobat això que tan difícilment s'aconsegueix», assegura Díaz.