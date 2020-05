els golejadors

En l'apartat de màxims golejadors, amb dades aconseguides des de la temporada 1951-52 (de les campanyes anteriors falta informació), el rècord és força fresc en la memòria dels aficionats. El té un jugador que va penjar les botes el 2014. Roger Pont va marcar 113 gols amb el CE Manresa en 358 partits, en un total d'onze temporades com a jugador blanc-i-vermell (entre Preferent, Primera Catalana i Tercera Divisió). El segon anotador és Joaquim Basora amb 98 gols en diferents etapes entre el 1951 i el 1968 en dotze campanyes, totes a Tercera Divisió. El tercer lloc del podi és per a Edu Beltran amb 94 gols del 1995 al 2006.