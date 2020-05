Primer partit a manresa

Al mig d'una esplanada que hi havia al costat de la plaça de l'escorxador, on ara hi ha la plaça Bages, el 1905 es va jugar el primer partit de futbol a Manresa de manera més o menys seriosa. Va ser el dia 8 de desembre i el protagonitzaren dos grups d'onze jugadors cadascun. Eren els integrants del Poli Sport Club, una entitat que just feia un mes que s'havia constituït i que volien incentivar l'interès del futbol vers la seva ciutat. Ramon Francesc Padró va ser el primer president d'una entitat que va ser la predecessora de l'actual CE Manresa.