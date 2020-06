Entre la suspensió del campus d'Artés i el final de lliga

? Rafa Martínez s'està aquests dies sol a Bilbao. La seva família, amb la seva parella, Olatz, i els seus fills, Paula i Adur, aquest nascut enguany, són a Santpedor i ell ha tornat als entrenaments perquè el Bilbao inicia el proper dia 17 l'assalt al títol de lliga. Explica que «no tenim res a perdre. Estem classificats per a la competició europea i hem fet una gran temporada». Això sí, recorda la lliga que va aixecar el 2017 amb el València i el fet que la fase final del torneig es jugui a la mateixa ciutat. «Seria massa repetir-ho, encara que no hi hagués públic».

La creu ha estat la comunicació de la suspensió del campus que cada any organitza a Artés. «Era molt complicat. Podíem haver seguit el protocol però no volíem fer només un campus de tècnica individual. Havíem de renunciar a moltes activitats. Ajuda molt econòmicament al club, que es faci, però no ens volíem arriscar i tornarem el 2021 amb més força».