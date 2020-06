Les Comes 4x4 Festival es farà el proper octubre

S'espera que l'octubre pugui tenir lloc, per fi, el festival les comes

L'organització de Les Comes 4x4 Festival, que havia de tenir lloc el març passat i que es va ajornar per culpa de l'inici de la pandèmia, té noves dates. Si no hi ha canvis, se celebrarà finalment el proper mes d'octubre, concretament entre els dies 23 i 25, segons va informar l'organització en un comunicat.

L'esdeveniment havia de tenir lloc entre el 13 i el 15 de març, precisament el dia en què es va imposar l'estat d'alarma. Des de dies enrere ja no es podien convocar actes amb més de mil persones, motiu pel qual va ser ajornat. L'equip de Les Comes ja tenia preparat fins al més mínim detall de l'espectacle, amb el muntatge i senyalització dels més de setanta quilòmetres de pistes 4x4 per als participants.

Recuperar la inscripció o no

Des d'aquell moment, tots els inscrits han tingut la possibilitat de recuperar els diners de la inscripció, extrem que es mantindrà fins al proper 1 d'octubre. Respecte de les persones que l'hagin mantinguda, conservaran el mateix número de dorsal i les condicions contractades abans de l'ajornament. S'actuarà de la mateixa manera amb les empreses que hi haguessin contractat accions comercials. La resta d'informació s'anirà trobant puntualment tant a les xarxes socials com al web www.lescomes4x4festival.com.