La Pirinaica acull el campus Summer Camp del 29 de juny al 31 de juliol

Summer Camp organitza aquest estiu, al camp de la Pirinaica (Mion), sessions d'entrenament en grups per edats del 2006 al 2013 en horari matinal del 29 de juny al 31de juliol seguint les recomanacions i indicacions sanitàries. El coordinador del campus serà Roger Combellé, acompanyat per Joan Guillaumet i Pol Castellà a l'àrea de metodologia i, com a entrenadors, Nil Pradas, Dani Araque, Guillem Clavel, Pau Pons, Michael Toca i Marcel Tort. Dani del Río serà el preparador de porters i Roger Riera, el jugador convidat. Els torns es divideixen per setmanes (5) i el preu és de 70 euros pels jugadors de la Pirinaica i de 80 pels futbolistes externs. En el cas de fer més d'una setmana, hi ha bonificacions en les quantitats a pagar. Les activitats es faran de les 9 del matí a 2/4 de 2 del migdia. Els interessats poden trucar al telefon 675 58 06 07 o enviar un correu electrònic a campusccmanresa@gmail.com.