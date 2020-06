La pivot belga Serena-Lynn Geldof és el quart fitxatge del Cadí la Seu

La pivot Serena-Lynn Geldof és la quarta incorporació del Cadí la Seu per la propera temporada. La jove jugadora belga arriba procedent del BC Belfius Namur Capitale i firma per una temporada.

Geldof destaca per la seva habilitat i mobilitat dins la zona amb els seus 1,97 m d'alçada. Tot i la seva joventut (2 de març del 1997), té experiència a l'EuroCup Women i a la lliga del seu país d'origen on hi va debutar amb 16 anys.

A la temporada 2016-17 va ater-rar a la NCAA per defensar els colors de la Universitat de Miami, on va ser dos anys. Després de l'experiència americana va tornar a la lliga belga per defensar la samarreta de l'esmentat BC Belfius Namur Capitale equip capdavanter en la competició.

El seu nou entrenador, Bernat Canut, ha comentat que «és una jugadora molt atlètica capaç de córrer molt bé la pista i que ens pot ajudar molt en defensa».