El Pàdel Indoor Gironella acollirà un torneig solidari

El Pàdel Indoor Gironella organitza un torneig solidari que tindrà lloc el proper 4 de juliol. Tots els diners recaptats en l'esdeveniment esportiu aniran destinats al Taller Coloma i al Banc d'Aliments de Gironella. L'objectiu del torneig de pàdel és aconseguir recaptar un mínim de 3.000 euros per destinar a quantitats iguals a les dues entitats de la comarca en aquests moments delicats per culpa de l'actual pandèmia de la covid-19.

El torneig té capacitat per a 72 participants, repartits en 36 parelles, que seran les que disputin els partits a les modernes instal·lacions del Pàdel Indoor Gironella, ubicades a la carretera de Bassacs de Gironella. El preu d'inscripció per parella serà de 20 euros i es destinarà la totalitat de l'import al Taller Coloma i al Banc d'Aliments de la localitat berguedana. El Pàdel Indoor Gironella ha anunciat que les inscripcions ja han estat tancades i que s'ha arribat al límit de participants establert.

El torneig tindrà dues categories, A i B, masculí i categoria femenina. Cada parella disputarà un mínim de tres partits a cinc jocs de 20 minuts. A més de les aportacions econòmiques de les inscripcions, el Pàdel Indoor ha obert un compte corrent perquè les empreses i particulars puguin fer les seves aportacions econòmiques per col·laborar en una bona causa. Les persones interessades a fer una donació solidaria poden trobar més informació del torneig a la pàgina web https://padelindoorgironella.cat/ o bé a l'Instagram @padelindoorgironella.

El torneig solidari es disputarà el dissabte 4 de juliol, a partir de les 8.00 h i fins aproximadament a les 22.00 h. El Pàdel Indoor Gironella ha informat que també està preparant activitats complementàries per als assistents, que podran gaudir d'una terrassa a l'aire lliure amb un servei de bar, taules i cadires amb la separació necessària per mantenir la distància de seguretat recomanada per evitar la propagació de la covid-19.

En el transcurs del torneig de pàdel hi haurà premis sorpresa per als guanyadors de les diferents categories, i totes les parelles participants rebran un pack de benvinguda, a més de poder participar en el sorteig d'una panera gentilesa dels col·laboradors de l'esdeveniment.