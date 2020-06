Tres escaquistes del Catalònia Joviat han jugat amistosos de la selecció catalana sub-18

Tres jugadors de l'Escacs Catalònia Joviat, Dan Clotet, Joan Pérez i Hugo Uber, han pres part, les darreres setmanes, en els duels amistosos jugats per la selecció catalana sub-18 d'escacs contra les seleccions de les Illes Balears (15 d'abril), Comunidad de Madrid (24 de maig), Aragó (31 de maig), València (7 de juny) i Navarra (21 de juny). Els participants als enfrontaments eren majoritàriament membres del programa de tecnificació de la Federació Catalana d'Escacs i també els millors classificats del Campionat de Catalunya online d'edats celebrat a començament d'abril.

Els enfrontaments es van disputar, en alguns casos, amb dos grups d'edats, i a la plataforma online lichess amb diferents ritmes de joc, que van anar des dels 3' + 2'' als 15' + 5''. En cada enfrontament es van jugar tantes partides com va ser possible en 90 minuts i la classificació es va elaborar sumant els punts obtinguts pels 10 millors de cada equip. La selecció catalana es va imposar en tots els enfrontaments excepte en el darrer, on els navarresos els van endossar una doble derrota: en sub 8-12 per 188-196 i en sub 14-18 per 107-198.

Dan Clotet, actual sotscampió català online en la categoria sub-12, va participar als enfrontaments amb les Illes Balears, Aragó i Navarra. Clotet va aconseguir un bon balanç al seu favor en els matxs contra Aragó (10 victòries i dues taules, 10è de la general) i Navarra (8 victòries i unes taules), i en aquest darrer matx va ser el segon classificat de la general i primer català. El matx contra les Illes Balears no va ser tan productiu, ja que es va disputar en un sol grup (sub 12-18); Clotet va haver d'enfrontar-se a rivals de més edat i només va poder aconseguir quatre victòries, unes taules i va encaixar catorze derrotes.

Hugo Uber, que enguany juga en categoria sub-10, va participar en el matx contra Navarra, formant part, com Clotet, de l'equip sub 8-12. Uber va anotar vuit victòries per només una derrota i va finalitzar 5è a la general i 2n català, només superat pel seu company d'equip, Dan Clotet.

I el sub-14 Joan Pérez va ser el tercer representant del club manresà a la selecció catalana. Pérez va participar en el matx que agrupava les categories de sub-14 a sub-18, també en l'enfrontament contra Navarra, va sumar una victòria i unes taules i va perdre les 5 partides restants.