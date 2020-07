El Campus Xavi manté obertes les inscripcions a les seus de Manresa i a Berga

El nou format del prestigiós Campus Xavi (avalat per l'exjugador del Barça Xavi Hernández) tanca avui la primera setmana d'activitats, això sí, amb tots els controls de seguretat sanitaris. Fins ara, aquest campus tenia lloc al Colell (Girona), però l'excepcionalitat del moment ha fet que en aquesta instal·lació només es pugui desenvolupar un torn (del 5 a l'11 de juliol). Davant d'això, els organitzadors van considerar oportú obrir el ventall de seus, entre elles Manresa i Berga, però també Mataró, Cervelló, Castellar del Vallès, Santa Agnès de Malanyanes, Altafulla i Figueres. En tots aquests escenaris es duran a terme cinc torns (a Berga, quatre) al llarg de tot aquest mes de juliol. En els casos de Manresa i Berga encara hi ha temps per inscriure-s'hi. Per fer-ho cal entrar al web del campus: campusxavi.org.

Aquesta setmana ha visitat els participants de la seu de Manresa, al Nou Estadi del Congost, el pare del Xavi, l'egarenc Joaquim Hernández, exjugador en diverses etapes del CE Manresa.