L'ACB podria tenir 19 equips i començar el 12 de setembre

La solució a una possible Lliga Endesa de vint equips la temporada que ve, com a conseqüència del fet que no hi hagi hagut descensos i que, en canvi, puguin pujar els dos primers de l'última LEB Or podria tenir una solució salomònica. Al final, no serien divuit, ni vint, sinó dinou els equips en competició. Segons va explicar ahir el portal Encestando, dels dos equips amb aspiracions d'ascendir, el Gipuzkoa ja ha presentat la documentació necessària per retornar a l'ACB, però no el Valladolid, que apel·la a una futura adhesió a l'equip de futbol de la ciutat per quadrar comptes.

Així, el termini que tenen tots dos conjunts per presentar la documentació s'acaba el proper 15 de juliol. L'entitat donostiarra ja hauria elaborat una auditoria per veure l'estat de comptes i ja s'hauria presentat la documentació necessària a l'ACB, sense deutes amb Hisenda, ni amb la Seguretat Social.

Per contra, tal com va explicar Regió7 en la seva edició del 30 d'abril passat, el Valladolid no té la mateixa capacitat econòmica, ni l'estructura derivada d'haver estat a l'ACB recentment, i se centra en una fusió amb el Reial Valladolid per tal de créixer i intentar l'ascens en propers cursos.



Sense respostes

Aquesta setmana, el Carramimbre Valladolid va emetre una nota en la qual es queixava que l'ACB no s'havia pronunciat sobre els drets esportius de l'entitat de disputar l'ACB la temporada vinent. El club volia que l'Associació de Clubs de Bàsquet, que des del primer moment es va mostrar contrària a ampliar la competició a més de divuit equips, publiqués que els val·lisoletans tenien el dret esportiu de jugar-la. La lliga no va respondre i simplement es va remetre al compliment dels requisits, que sí que sembla que ha fet bons el Gipuzkoa.

El Valladolid va explicar que treballa amb dos escenaris a la vista, jugar l'ACB o la LEB Or, tot i que denunciava «els danys institucionals i esportius que la incertesa ens suposa», a part de matisar que «la situació econòmica i social que viu el país complica poder avançar amb els tràmits institucionals» requerits. En definitiva, que serà complicat que pugin.



Arrencar abans

D'altra banda, tal com va especular el tècnic del Baxi Manresa, Pedro Martínez, en una entrevista a Regió7 del 15 de juny passat, sembla que la propera lliga començarà molt aviat, la setmana del 12 de setembre, segons apuntava, també, Encestando. Això suposaria que la pretemporada comencés la setmana del 3 d'agost. El fet que a final de temporada hi hagi els Jocs, per als quals falten per disputar els preolímpics, i la incògnita sobre possibles aturades per rebrots de covid fan aconsellable arrencar com més aviat millor.