Alonso confirma que tornarà a Renault la temporada que ve

El pilot asturià Fernando Alonso, de 38 anys, va anunciar ahir que tornarà a competir la temporada que ve a la Fórmula 1, quan ja en tindrà 39, a les files de l'equip Renault, amb el qual va aconseguir els seus dos títols mundials, el 2005 i el 2006. Alonso substituirà l'australià Daniel Ricciardo, que marxa a McLaren a ocupar el lloc de Carlos Sainz, que correrà a Fer-rari la temporada vinent.

Alonso va assegurar que «la progressió de l'equip aquest estiu dona credibilitat per als objectius del 2022. Compartiré la meva experiència amb tothom. L'equip vol i té els mitjans per tornar al podi, com jo. És un orgull i una emoció tornar a l'equip que em va permetre iniciar la meva carrera».