El Barça té un camp de mines al davant

Si el Barça vol donar la sorpresa i guanyar aquest any la Lliga de Campions haurà de donar d'ell mateix molt més de com ho ha fet fins ara. El camí fins a la final, en cas d'arribar als quarts de final a partit únic a Lisboa, és el més dur que li podia tocar al conjunt de Quique Setién, que haurà de fer grans partits per aspirar al títol.

Així, primer haurà de superar l'eliminatòria de vuitens de final contra el Nàpols. En aquesta té l'avantatge de jugar al Camp Nou una tornada que afronta amb un lleuger avantatge, ja que l'empat a un gol de l'anada l'afavoreix. Amb un 0-0 passaria a quarts. Però ja a Lisboa, i a partit únic, el seu primer adversari seria un Bayern de Munic que acaba d'assolir el doblet a Alemanya arrasant amb el seu joc. Els bavaresos encara han de disputar la tornada dels vuitens contra el Chelsea a casa, però el 0-3 de Stamford Bridge del febrer els dona la classificació virtual. En cas de superar aquest duríssim obstacle, el rival a les semifinals seria el Manchester City, el Reial Madrid, la Juventus o l'Olympique de Lió. Tret dels francesos, que tenen molt complicat mantenir l'1-0 de l'anada contra els italians, els altres són tres rivals de primer nivell europeu.



Preparar-ho bé

El Barça arribarà a la Champions tres setmanes després d'haver acabat la lliga. Els blaugrana juguen avui al camp del Valladolid (19.30 hores) amb l'obligació de guanyar per no perdre definitivament un tren de la lliga que sembla molt lluny. Ahir es va saber que l'última jornada del campionat serà el dia 19 de juliol a les nou del vespre i el duel de tornada davant dels napolitans és el 8 d'agost. El tècnic cantàbric Quique Setién va avançar que «pots analitzar alguns dels rivals posteriors, però el primer és centrar-nos en el partit contra el Nàpols i no mirar més enllà, almenys de moment».

Setién va reiterar que els pronòstics «són hipòtesis que no condueixen enlloc». Respecte de l'aturada que hi haurà després del final de la lliga, va especular que «no saps què és millor. Potser ho seria seguir jugant la setmana següent i donar una setmana de marge en lloc de fer-ho tot seguit amb una cadència de diumenge-dimecres, però tot això és una petita loteria».



Un ogre a l'horitzó

En cas de superar el Nàpols, el proper rival seria el Bayern. L'equip de Hans Flick, que té a la plantilla el brasiler Coutinho, cedit pels blaugrana i que acabava el préstec el 30 de juny, però que s'ha quedat a Munic fins al canvi de temporada, ve de fer doblet. Dissabte passat va tancar un gran final de temporada amb el triomf a la Copa contra el Leverkusen per 2-4. El seu principal problema pot ser la inactivitat després que la lliga acabés abans. El Barça intentarà arreglar-ho jugant algun amistós, com ahir va desvelar Quique Setién, després d'alguns dies de vacances per a uns jugadors que no han parat des del retorn a la competició, el 13 de juny. El problema pot ser trobar algun equip que ja no hagi acabat l'any i que hi vulgui jugar.



Banda dura del quadre

El que sí que va quedar clar en el sorteig d'ahir és que una banda del quadre de la Champions sembla més dura que l'altra. En cas de superar el Bayern, el Barça es trobaria un altre rival fort. Un d'ells podria ser el Manchester City de Pep Guardiola i del martorellenc Èric Garcia. Els anglesos, primer, han d'acabar d'eliminar el Reial Madrid, que tindrà la baixa de Ramos a l'Ettihad Stadium, després d'haver-lo vençut al Bernabéu. En cas de passar, el seu rival seria possiblement la Juventus.

En canvi, l'altre finalista serà un conjunt que no ha guanyat mai el torneig. L'Atlètic de Madrid, que és l'únic que ha estat a la final, tres vegades, té un camí força pla. Primer ha d'eliminar el Leipzig i després, possiblement, un París Saint-Germain inactiu des del març. Tot a un partit i en pocs dies. Serà un espectacle.