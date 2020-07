El Gipuzkoa demana ajut per ser equip ACB

El Gipuzkoa, equip que va assolir l'ascens a la Lliga Endesa en quedar segon de la lliga LEB Or, va demanar ahir mediació al Consell Superior d'Esports per fer efectiva aquesta incorporació a la competició. El club basc addueix que ja ha passat l'auditoria necessària i que ha superat tots els requisits que fan falta, però que encara no ha rebut la invitació per part de l'ACB i que això ocasiona perjudicis a l'entitat.