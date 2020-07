El Barça té sort que no pugui entrar públic al camp per esbroncar-lo i cau derrotat a casa

El Barça va perdre el primer partit de la temporada a casa de manera justa. No segurament pel joc, perquè l'Osasuna es va limitar a atrinxerar-se i a sortir en contres molt comptades, però sí per la impotència mostrada. El partit perdut és un just premi a una primera part llençada a les escombraries en què Arnaiz va aprofitar una passada enrere d'Estupiñán i en què Herrera, el porter visitant, gairebé no va aparèixer.

En la segona meitat, el Barça ho va intentar més. Van anul·lar, justament, gols a Braithwaite i a Suárez i Messi va anotar, per fi, al quart intent de llançament de falta. A més, Enric Gallego es va autoexpulsar vuit minuts després d'entrar al camp per donar un cop de colze a Lenglet.

En el tram definitiu, amb 2-1 a Valdebebas, un gol podia posar pressió al Madrid, però una pilota perduda al mig del camp en temps de descompte va permetre que Barja entrés per la banda esquerra i que Roberto Torres donés els tres punts als navarresos.