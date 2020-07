Els futbolistes es troben a prop dels jugadors de l'NBA però no hi ha cap contacte entre ells

Les immenses instal·lacions de Disney World s'estan prenent la competició de futbol, o de soccer, com diuen ells, com un aperitiu del plat fort. Aquest arribarà a partir del dia 31 de juliol, quan les seves pistes acolliran el retorn dels partits de la lliga professional de bàsquet, l'NBA. Almenys aquestes són les dates que hi ha, fins a aquest moment.

Aquestes setmanes, els equips ja han arribat al món Disney i cada dia sorgeixen notícies, la majoria de les quals relacionades amb jugadors que han preferit no disputar el torneig per diversos motius, d'altres que no s'hi acaben d'adaptar, nous positius o el sistema de denúncia que ha imposat la lliga per deixar al descobert les imprudències d'alguns.

Oriol Rosell explica que «no ens creuem amb ells, perquè són en una altra bombolla. Els tenim al costat, però això és enorme». A diferència del que passa amb el futbol, els jugadors de bàsquet s'hi poden arribar a estar fins a tres mesos, ja que les finals estan previstes per a l'octubre. Rosell matisa que «s'hi estaran molt més que nosaltres, però també és cert que ells deuen tenir la possibilitat que hi puguin venir familiars i amics. Nosaltres estem tancats aquí i no hi pot entrar ni sortir ningú, i això ho fa tot més dur».