Pluja de positius que posa en perill alguns campionats

El tram final d'algunes competicions de futbol amb la presència d'equips espanyols, que s'hauria de resoldre durant les properes setmanes, pot estar compromès. Després de l'escàndol del Fuenlabrada, que va arribar a tenir 28 persones, entre jugadors i equip tècnic, infectats de coronavirus, ara ha arribat un degoteig de casos en altres conjunts just després de les jornades de descans que han tingut els equips un cop acabades les cinc setmanes de marató de partits. Caldrà seguir de prop si es tracta de situacions úniques o si n'hi ha més en aquests clubs, ja que en alguns casos pot determinar la seva pròpia continuïtat al torneig.



Possible contacte a Saragossa

Per les informacions aparegudes ahir, el cas que pot preocupar més és el del Saragossa. El conjunt aragonès, donada la situació greu que hi ha a la ciutat, amb confinaments i tot, va demanar de fer les proves abans de la reincorporació dels jugadors als entrenaments. Segons va informar, es van fer dilluns i cap d'elles va donar positiu. Els jugadors es van entrenar dimarts i ahir es va conèixer que un futbolista havia presentat símptomes. En tornar a passar l'anàlisi, aquest cop va donar positiu. Immediatament, es van suspendre les sessions i es va procedir a desinfectar l'estadi de la Romareda i els camps d'entrenament, però falta veure els resultats de les noves proves per descartar contagis o no.

El Saragossa es prepara per jugar, possiblement contra l'Elx, la primera eliminatòria d'ascens a la màxima categoria. Els il·licitans la jugarien per un Fuenlabrada que segueix confinat a la Corunya, tot i que els seus jugadors, que van millorant, ja han manifestat que faran valer els seus drets. Ahir, a més, van explicar que ja tindrien els jugadors necessaris per disputar el play-off, tot i que la realitat és que tenen obert un expedient i se'ls investiga amb possibilitat que siguin descendits a Segona B per conducta temerària en no notificar els primers positius.



El rival del Girona

El tercer club de Segona afectat és l'Almeria. Com el Saragossa, ahir també va informar d'un positiu, tot i que en el seu cas sembla que no es va arribar a barrejar amb els companys, que han tornat a passar les proves. La persona infectada ja està aïllada i, en teoria, la resta han d'estar a punt per enfrontar-se al Girona en la seva eliminatòria d'ascens, que s'ha de jugar els propers dies.

Pel que fa als equips de Primera, la novetat ahir va ser la confirmació d'un positiu al Sevilla, conjunt que ha de disputar els vuitens de final de la Lliga Europa contra la Roma des de la setmana que ve. Aquesta fase es juga a Alemanya i caldrà veure si s'aïlla el cas ja que, si no ha estat així, els andalusos no podrien viatjar a Alemanya, on es disputa la fase final.

A la Champions, sembla que el Madrid ha controlat el positiu que va donar Mariano, però està en espera de saber si podrà viatjar a Manchester per jugar contra el City. De la mateixa manera, la situació a Barcelona també fa dubtar si el Barça-Nàpols es jugarà al Camp Nou el dia 8 o serà traslladat a Portugal.