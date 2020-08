Doble enfrontament entre els quatre equips nostres per arrencar l'EBA

Un doble derbi intercomarcal amb el Baix Llobregat Nord com a escenari serà el primer plat de la conferència C-1 de la nova Lliga EBA, que ha d'arrencar el tercer cap de setmana d'octubre si les condicions sanitàries ho permeten. Els quatre conjunts de les nostres comarques, que ja s'hauran vist les cares abans en la primera fase de la Lliga Catalana, en la qual estan enquadrats en el mateix grup, ho tornaran a fer per iniciar una competició que ha crescut quant a participants i que, en el vessant de la zona catalana, té tres grups i no els dos habituals.

Dies enrere ja es van determinar els 34 equips que formaven el grup C. Aquests s'havien de dividir en tres conferències, i en la primera és on s'ha acollit els tres conjunts de casa nostra. Un dels dubtes radicava, també, en veure quins equips d'Aragó i de les Balears jugarien contra el Tenea Esparreguera, el CB Artés, el CB Martorell i el Monbus Igualada. Al final, seran dos conjunts aragonesos, els dos d'El Olivar, un barri de Saragossa, i un de menorquí, l'Es Castell, a prop de Maó, els que s'ajuntaran amb els altres nou conjunts, tots ells catalans.



Pujar o baixar

Davant d'una competició tan diferent i més curta que altres temporades, i amb els canvis que hi ha hagut, caldrà veure quins són els objectius dels diferents equips. El CB Artés és el debutant, però arriba amb l'etiqueta de ser el vinculat del Baxi Manresa, que li cedirà tres jugadors, dos dels quals seran Pau Treviño i Marc Peñarroya. Els bagencs mantenen l'estructura que els va dur a l'ascens i caldrà veure com s'hi adapten.

Pel que fa a la resta, cal recordar que el Monbus Igualada era segon classificat del seu grup, el C-A, darrere del Vic, en el moment en què es va aturar la competició la temporada passada. Per tant, s'espera que els anoiencs tornin a estar al capdamunt. El CB Martorell ocupava aleshores una posició al centre de la classificació i una mica més avall hi havia el Tenea Esparreguera. En les noves agrupacions eviten rivals forts de la temporada passada, com el Vic, el Quart, el SESE i el Martinenc, amb la qual cosa poden aspirar a ser més amunt.

Els dos primers classificats del grup entraran en la fase final per pujar a LEB Plata. També hi accediran els dos millors tercers dels tres grups. Per tant, un total de vuit equips, que disputaran una fase prèvia a la fase final, en què actuaran els quatre primers. L'últim classificat baixarà i els penúltims disputaran una promoció.