Binder sorprèn a Brno i el mal dia del líder Quartararo dona aire a Márquez

El pilot sud-africà Brad Binder (KTM) va sorprendre ahir i va aconseguir la victòria en la categoria de MotoGP del Gran Premi de la República Txeca, tercera cita del calendari, que li va ser esquiva al fins ara gran dominador del Mundial, el francès Fabio Quartararo (Yamaha ), i per tant, un aspecte favorable per als interessos del lesionat Marc Márquez (Repsol Honda).

Tres carreres li han calgut, a Binder, campió del món de Moto3 el 2016, pilot KTM des dels seus inicis i debutant en la categoria, per aconseguir el primer triomf, a l'abast de molt pocs i menys amb una moto d'una marca com l'austríaca, que comença a confirmar el potencial que ja se li entreveia en aquesta temporada. KTM va funcionar molt bé al traçat de Brno, i podria haver aspirat a una mica més si Pol Espargaró no s'hagués caigut , al contrari que Yamaha, la fins ara gran dominadora del Mundial, amb cinc dels sis podis, però que a la cita txeca només va brillar gràcies a la bona actuació de Franco Morbidelli i de la bona feina de el veterà Valentino Rossi.

I en aquest mal dia de Yamaha va destacar la discreta carrera del francès Fabio Quartararo. El de Niça, gran dominador en els dos primers grans premis a Jerez, ni tan sols va poder estar en la lluita pel podi i va finalitzar en un setè lloc que no l'aparta del lideratge però que afavoreix un Marc Márquez que veu la seva absència una mica minimitzada, ja que només va cedir nou punts i està a 59. Tampoc li va anar bé al segon classificat del Mundial, el català Maverick Viñales; la seva moto no va rendir ni per entrar en el top 10, ja que va ser catorzè.

Franco Morbidelli va sortir molt bé i molt aviat va obrir un forat de més dun segon amb Quartararo, Pol Espargaró, el més ràpid en el warm up, Johann Zarco, que no va treure profit a la seva pole i un Binder que molt aviat va demostrar ser el més fort. El sud-africà es va llançar a atrapar Morbidelli sense miraments i el va sobrepassar quan faltaven nou voltes per al final. Darrere, Quartararo patia davant els seus companys de viatge i anava perdent el pas a poc a poc, mentre que un toc amb Zarco va posar fi a les opcions del petit dels Espargaró, el que finalment, malgrat l'enuig de Ducati, va suposar una long lap de sanció, que no li va impedir defensar la seva tercera plaça davant el líder del Mundial. No obstant això, Quartararo no només no va poder seguir la petja del seu compatriota sinó que va veure com altres rivals el superaven, Alex Rins (Suzuki), Il Dottore i una altra KTM, la del portuguès Miguel Oliveira, sense gaires problemes.