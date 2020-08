L'Igualada es marca l'objectiu de la consolidació a Tercera

El curs del retorn a Tercera Divisió del CF Igualada, després d'onze temporades d'absència, no va ser tan reeixit com l'afició blava anhelava. L'estil combinatiu i propositiu de l'equip dirigit per Mohamed El Yaagoubi va oferir pinzellades de joc brillant, però els resultats no van ser gens positius i l'exjugador de Primera Divisió va ser destituït després de perdre a les Comes contra la UE Figueres (3 a 6), a finals de desembre.

El relleu de Moha a la banqueta igualadina va ser el vallesà Marc Cabestany, un tècnic amb experiència a Segona B com a segon de Ramon M. Calderé (UE Olot i CF Badalona) i com a màxim responsable d'equips de Segona i Tercera Catalana (CE Sabadell B, Vilanova del Vallès CF i UD San Lorenzo), a més d'una basta trajectòria en el futbol formatiu.

La crisi sanitària que va abocar el país al confinament el març passat va propiciar que Marc Cabestany només pogués dirigir l'Igualada en nou partits, però el seu balanç va ser engrescador (tres victòries, dos empats i quatre derrotes). Així, quan es va suspendre la competició (jornada 27a), els blaus ocupaven el divuitè lloc a la classificació, és a dir, estaven en zona de descens, però amb 25 punts i 11 jornades pendents, havien retallat la diferència amb els equips que els precedien (CP San Cristóbal i CE Banyoles) a només 6 punts. La salvació no era una quimera, però la va atorgar la covid-19.

La reacció dels igualadins va propiciar la renovació de Marc Cabestany. «Vaig trobar l'equip amb l'ansietat que imposa la dictadura dels resultats, però també amb ganes de revertir la situació», detalla el tècnic vallesà. «Vam optar per simplificar la complexitat del nostre joc i per protegir més la nostra porteria, una estratègia que va retornar la confiança als jugadors.

Ahir, el CF Igualada va iniciar les sessions preparatòries de pretemporada amb «l'objectiu de segellar la permanència a Tercera Divisió sense el patiment de la temporada passada, un pas ineludible per tre- ballar, a mitjà termini, per la consolidació de l'equip a Tercera Divisió».



Crear un equip més experimentat

La plantilla igualadina s'ha transformat de forma substancial aquest estiu. Onze dels dinou jugadors que van finalitzar el curs el març no continuaran a l'equip de les Comes. Per exemple, el club no ha pogut retenir als prometedors centrals Iván de Nova (Unió At. d'Horta) i David Grifell (CF la Pobla de Mafumet).

Per substituir-los, Marc Cabestany confia en l'experiència del veterà David López (exjugador del Rubí, l'Europa, el Martinenc, el Ter-rassa i el Cerdanyola), i pel potencial de Lucas Palma (Palamós CF) i Hamza Bella (Gimnàstic de Manresa). A més, Arnau Cuadras i Sergi Casals reforcen el lateral dret i l'esquerre, respectivament.

Dos jugadors procedents del CE Manresa han de ser cabdals al centre del camp blau. Bernat Benito ha de ser el mig centre defensiu de referència de l'equip i Miguel Ángel Luque ha d'assortir els davanters amb els seus mil·limètrics i característics serveis en profunditat. La creativitat d'Òscar García i la bona interpretació del joc de Goran i Pedro J. Calvo completen una línia de migcampistes de garanties.

Per últim, a la davantera, per complementar Martí Just i Èric González, Cabestany ha apostat per un davanter treballador com Fabio Osorio i pel golejador Sergio Álvarez. «»Hem conformat una plantilla més sòlida, equilibrada i experimentada que ens hauria de permetre segellar la permanència amb solvència», conclou el tècnic.