El Bàsquet Manresa B certifica l’ascens en un partit de desgast

Ho han aconseguit. El Bàsquet Manresa certifica l’ascens a Lliga EBA en un partit marcat per l’elevat to físic que els de Carlos Flores han imposat des del primer minut de duel. Una victòria que porta implícita el compliment de l’objectiu del curs, i que en el cas dels júniors, segellen una gran temporada en què també han estat quarts en el campionat d’Espanya.

Els joves jugadors manresans han seguit des de l’inici la fórmula que els ha portat fins aquí: ritme frenètic i la mínima especulació. Amb la consigna clara, els de Carlos Flores no han tingut cap dubte en llançar sempre que es trobessin en situació d’avantatge, tot i que l’encert exterior de l’equip de la capital del Bages fos molt baix. Tot i això, la intensitat que demostraven en la mitja pista defensiva els mantenia dins del partit. L’atac dels del Maresme només carburava a partir d’accions derivades del bloqueig directe central amb la pilota en mans de Jerez, que ha repartit cinc assistències.

Una tendència que s’arrossegava durant la majoria de segon període, i que només trencava el domini en el rebot ofensiu. Unes accions que donaven als locals segones i fins a terceres opcions que trencaven el domini sota els taulers dels del Maresme. El partit es projectava a pocs punts, una perspectiva poc favorable per als interessos manresans.

El filial del Baxi ha aprofitat la represa per a tornar a colpejar. En aquesta ocasió, mitjançant llançaments exteriors. El fons d’armari del conjunt bagenc començava a esdevenir diferencial, sobretot quan controlaven el rebot defensiu i podien sortir amb rapidesa al contraatac. El Lloret continuava apostant pel joc en parelles en atacs estàtics, i castigaven en les poques accions en transició que permetien els de Flores.

El partit entrava en la seva fase definitòria amb el marcador igualat. L’ascens s’havia de consumar en els darrers deu minuts de duel. Moments transcendents on els visitants han començat a acusar el desgast físic que marcaven els manresans. La pilota cremava, però aleshores ha aparegut l’encert exterior. Aquelles situacions que no entraven a l’inici començaven a fer-ho, i els jugadors del Lloret, ja en reserva, veien com a poc a poc se’ls esmunyia d’entre els dits la possibilitat d’ascens.

Demà, els manresans posaran la cirereta al curs amb la intenció de "gaudir del partit", assegura un satisfet Flores.