Koeman: «No haig de fer cap revolució»

Ronald Koeman com a antídot davant la desfeta esportiva i institucional. El FC Barcelona va presentar ahir l'holandès com a nou entrenador del FC Barcelona per a les properes dues temporades amb una imatge a les xarxes socials on se'l veia al costat de Johan Cruyff. El Barça recorre de nou al cruyffisme com a salvavides.

L'arribada de Koeman té certs paral·lelismes amb la de Quique Setién. Els dos ho van fer avalats pel seu cruyffisme. Setién quant a discurs i futbolísticament i Koeman pel seu passat com a blaugrana. Ara que els fonaments del barcelonisme trontollen acudir al que sempre ha estat la seva font primària d'èxits sembla el més sensat. Durant la presentació, el ja nou entrenador del FC Barcelona va mostrar-se segur i contundent, però va intentar no deixar grans titulars a l'hora de parlar d'una possible «revolució» a la plantilla. «Primer ho haig de parlar amb els jugadors. Per tenir 31 o 32 anys no estàs acabat, es tracta de voler guanyar i donar-ho tot pel Barça», va assegurar Koeman. Les preguntes buscaven treure possibles noms de jugadors amb què el tènic neerlandès ja no compti, però Koeman va guardar silenci.

Josep Maria Bartomeu només va rebre una pregunta durant la presentació, potser senyal de la decadència del club, que ja ho ha explicat tot i no té res més a dir. La figura carismàtica i imponent de l'holandès va centrar tota l'atenció. També la va centrar un jugador que els darrers dies està en boca de tothom mentre ell guarda silenci: Leo Messi. El projecte del Barça passa sempre per Leo. Ell és qui marca com s'ha de jugar i a quin ritme, i Koeman va remarcar que «sempre vull tenir al millor al meu equip. Si estigués al rival no seria una bona notícia.» Però va deixar caure que «no sé si l'haig de convèncer, parlaré amb ell com parlaré amb altres jugadors».

Una presentació és sempre un focus d'atenció. El Barça de Bartomeu ho necessita més que mai després de la desfeta històrica a Lisboa i davant les crítiques, cada vegada més altes, per la seva negativa a dimitir. Durant la presentació flotava un cert aire de raresa a l'ambient. El protocol, les fotografies, els somriures forçats. No hi ha res a celebrar a can Barça ara com ara. «La imatge que va donar l'equip davant el Bayern no es pot repetir més. Som el Barça, el club més important del món, i aquesta no és la imatge que volem donar. va ser un dia trist», va confessar Koeman.

L'actual situació el club és tan crítica que ningú trobarà malament les decisions que pugui prendre l'holandès, avalades pel seu passat gloriós i l'evident necessitat de renovació d'una plantilla que fa anys que queda curta a l'hora de la veritat. En un mercat definit per les limitacions econòmiques, Koeman va confirmar a la roda de premsa que «els jugadors joves jugaran. Els holandesos sempre els hem fet jugar si ha calgut». El Barça té una fornada de talent jove interessant amb Ansu Fati, Riqui Puig, Pedri, Trincao, Collado i Araujo i a hores d'ara és el que més il·lusió genera.

Fa uns mesos, l'aleshores tècnic de la selecció holandesa va parlar amb el periodista Ricard Torquemada sobre el FC Barcelona. Koeman va radiografiar els problemes de l'equip i va opinar, aleshores com a espectador. Ara, però, les opinions s'han de transformar en decisions i amb molt poc temps de marge: d'aquí a menys d'un mes arranca la lliga. Damunt la taula noms com els de Coutinho, Suárez, Alba, Rakitic, Vidal, Umtiti, Busquets i Piqué. Abans-d'ahir, Bartomeu va declarar intransferibles només Messi, Lenglet, Griezmann, Semedo, Ter Stegen, De Jong i Dembélé a més dels jugadors joves. La resta, a la corda fluixa. Koeman, però, no va voler parlar sobre prescindibles o imprescindibles, sinó que va deixar la porta oberta a qualsevol decisió.

Un dels jugadors que més notaran l'arribada de Koeman és Frenkie De Jong. Durant la roda de premsa a l'holandès se li va dibuixar un somriure quan li van preguntar per De Jong. «Ja vaig dir que no jugava a la seva posició. Ha de jugar on ho fa millor, tant ell com tot l'equip», va subratllar Koeman, deixant entreveure que el fins ara inamovible rol de Busquets podria canviar. Koeman, que fins ara era el seleccionador dels Països Baixos, sempre va apostar per De Jong com a fil conductor dels seus atacs, començant a la base de la jugada i sent omnipresent. Si vol reproduir el mateix al Barça haurà de canviar coses substancials, i té poc temps. L'etapa Koeman comença mentre el Barça s'esgota.