L'Igualada Femení HCP prepara el retorn a l'OK Lliga femenina

Eludir les cinc últimes posicions de la propera edició de l'OK Lliga femenina que condemnen a la pèrdua de la categoria per posar els fonaments de la consolidació de l'equip igualadí a la màxima competició femenina estatal.

Aquest és el desafiament per al qual, dimecres al vespre, al pavelló de les Comes, es van començar a preparar les jugadores de l'Igualada Femení Hoquei Club Patí, dirigides pel nou tècnic, el sadurninenc Toni Aranda, de 44 anys, qui acumula 28 temporades d'experiència com a entrenador.

Aranda va ser el tècnic que va conduir l'equip masculí del CP Els Monjos de Primera Catalana a l'OK Lliga. Les últimes cinc temporades ha exercit de segon entrenador al CE Noia (OK Lliga), on ha estat la mà dreta de Pere Varias.

«Després de cinc exercicis com a segon, enguany volia tornar a dirigir un equip. Fins ara, havia entrenat en totes les categories, menys en la Nacional Catalana i en les competicions femenines», detalla Toni Aranda. «Quan Jordi Besa, president de l'entitat, em va proposar dirigir l'equip a l'OK Lliga femenina, el projecte esportiu del club em va semblar engrescador i il·lusionador i vaig acceptar».

Set jugadores amb un propòsit

El tècnic sadurninenc disposa de la mateixa plantilla que va segellar l'ascens, amb l'excepció de la vendrellenca Ester Ferrer, que deixa la pràctica de l'hoquei patins per centrar-se en la seva professió. Les porteres Cristina Riba i Mònica Ferrer; les defenses Elba Garreta, Laia Cid i Queralt del Águila, i les davanteres Pati Miret i Carla Claramunt han de fonamentar la permanència a la màxima categoria, amb la col·laboració d'una desena de jugadores del prolífic planter igualadí.

L'OK Lliga femenina tindrà, aquest curs, un format inusual. A la primera fase, els 16 equips es diviriran en dos grups de vuit. A la segona, els quatre primers de cada grup lluitaran pel títol i els quatre últims, tot i arrossegant els punts sumats entre ells, dirimiran amb els quatre darrers de l'altre grup, les cinc places de descens.

«El nostre objectiu és ser quarts del nostre grup o sumar el màxim de punts possibles per encarar la segona fase amb possibilitats reals d'aconseguir la permànencia», explicita Toni Aranda. El tècnic ha programat un exigent calendari d'amistosos de pretemporada que inclou partits contra el CP Voltregà (28 d'agost), el CHP Bigues i Riells (2 de setembre), el CP Manlleu (4 de setembre), el Cerdanyola CH (11 de setembre) i el CH Mataró (19 de setembre).