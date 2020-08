La santpedorenca Nerea Marfil malda per ser als propers europeu i mundial

Un lustre de dedicació ininter-rompuda a la pràctica del BTT en la modalitat XCO ha permès assolir a la jove ciclista santpedorenca Nerea Marfil Boladeras, de 17 anys, set podis en les competicions d'àmbit català i tres en les de caràcter estatal.

Els seus èxits més remarcables són recents. L'estiu del 2019, la bagenca va conquerir, per primera vegada, el campionat de Catalu-nya júnior. I el diumenge 2 d'agost, Nerea Marfil va revalidar el títol català júnior, a Vilajuïga.

Aquests triomfs, conjuntament amb la convocatòria per assistir a dues concentracions de la selecció espanyola reservades a les sis millors especialistes de l'Estat, han propiciat que la ciclista santpedorenca es plantegi nous i ambiciosos reptes per a aquesta temporada, oimés tal com es va desenvolupar la seva victòria a la població de l'Alt Empordà. «El campionat de Catalunya es va disputar en un circuit de 7 km al qual havíem de fer dues voltes i escaig i que destacava per la seva exigència tècnica. El meu plantejament inicial era basar-me en la regularitat per tenir opcions al triomf, però des de l'inici vaig posar-me rere la corredora que encapçalava la prova, Sara Méndez», relata Nerea Marfil. «És una gran oponent, però vaig aconseguir mantenir-me a pocs metres de distància fins que, ja en la segona i última volta, vaig poder avançar-la i sentenciar el títol», conclou.

A hores d'ara, després de cinc proves disputades, la santpedorenca entrenada per Jordi Arteman Vergés encapçala la classificació de la Copa Catalunya, una competició que pot conquerir per primera vegada.

A més, Nerea Marfil es planteja afrontar amb la màxima ambició les tres proves de l'Open d'Espa-nya previstes per al proper mes de setembre, competició en la qual va obtenir la segona posició final l'any 2019. La santpedorenca va signar dos subcampionats estatals cadets amb la selecció catalana en el campionat d'Espanya per equips de seleccions autonòmiques el 2017 i el 2018. «En ambdues ocasions, només ens va poder superar Andalusia». «La segona vegada per només un punt», emfasitza Nerea Marfil.

Aquesta competició no existeix en la categoria júnior i al campionat d'Espanya individual només hi accedeixen tres nois i una noia per autonomia. La santpedorenca anhela ser l'única fèmina de l'equip català i competir pel ceptre estatal, per així tenir plaça fixa per al campionat d'Europa i opcions de prendre part al mundial júnior.