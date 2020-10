Leo Messi assumeix els seus errors i ara demana unitat al barcelonisme

El capità del FC Barcelona Leo Messi ha mostrat el seu penediment després l'atrafegat estiu i el burofax que va enviar a el club culer demanant la seva sortida i ha explicat que assumeix els seus "errors", però que només ho va fer "per fer un Barça millor i més fort".

"Després de tantes desavinences, m'agradaria posar un punt i final. Hem d'unir-nos tots els barcelonistes i assumir que el millor està per venir. Assumeixo els meus errors, que si van existir van ser només per fer un millor i més fort FC Barcelona", ha dit Messi en declaracions al diari Sport que recull Europa Press.

El davanter argentí, que fa tres dies va criticar a la directiva per la sortida de Luis Suárez, ha canviat el seu discurs i ha demanat que tots els barcelonistes romanguin units. "Sumant passió i il·lusió serà l'única manera de poder assolir els objectius, sempre units i remant en la mateixa direcció", ha afegit el de Rosario.

A més, Messi ha enviat un missatge per a tots els seguidors del FC Barcelona. "Volia enviar un missatge a tots els 'socis' i a tots els culers que ens segueixen. Si en algun moment a algun d'ells li va poder molestar una cosa que vaig dir o vaig fer, que no els càpiga dubte que ho vaig fer sempre pensant també en el millor per al club ", ha sentenciat.

Messi va enviar un burofax a l'entitat culer a finals d'agost demanant la sortida de el club on ha desenvolupat tota la seva carrera. No obstant això, el FC Barcelona li va negar aquesta sortida a l'assegurar que el seu contracte no contemplava aquesta opció si no es comunicava en el seu degut moment. Messi va acceptar i finalment seguirà -almenys- una campanya més com a blaugrana.