Els blaugrana presentaran avui Sergiño Dest, el seu nou fitxatge

La jornada d'ahir per al Barça va començar amb la confirmació d'un fitxatge ja anunciat, el del lateral nord-americà amb passaport neerlandès Sergiño Dest, que serà presentat avui a partir de les 13.45 hores de manera telemàtica. De tota manera, Dest ja va aparèixer ahir vestit amb el dorsal 2, el que portarà, en un vídeo promocional del club que es va difondre a través de les xarxes i en el qual evolucionava damunt de la gespa del Camp Nou.

El Barça haurà pagat per ell 21 milions d'euros fixos més cinc en variables i firmarà per les properes cinc temporades, amb una clàusula de rescissió de 400 milions d'euros. En les seves primeres paraules, en l'audiovisual, Dest diu que «sempre persegueixo els meus somnis i he lluitat per això, per vestir aquesta camiseta. Ara el somni s'ha fet realitat. Visca el Barça!».

Nascut fa 19 anys a Almere, als Països Baixos, de pare nord-americà i de mare neerlandesa, va decidir triar els Estats Units per jugar a nivell de seleccions. Va debutar amb l'Ajax només fa un any i dos mesos i hi ha disputat 35 partits, 27 de titular. És un lateral, prioritàriament dret, de llarg recorregut capaç de cobrir tota la banda, i arriba després de la venda de Semedo al Wolverhampton. Haurà de competir pel lloc amb Sergi Roberto, tot i que ell també es pot moure per la banda esquerra, amb la qual cosa també podria exercir de relleu de Jordi Alba.

El Barça encara no ha tancat les incorporacions d'aquí a dilluns, quan es tanca el mercat de fitxatges. Els blaugrana estan fent el possible per contractar el davanter Memphis Depay i el central martorellenc Èric Garcia, però abans hauria de desprendre's de peces, com ara del francès Ousmane Dembélé.