VÍDEORESUM | El Barça no pot amb l'ambició del Sevilla (1-1)

El FC Barcelona s'ha deixat aquest diumenge els seus primers dos punts a LaLiga Santander 2020-2021 després de no passar de l'empat (1-1) al Camp Nou davant un ambiciós Sevilla, que ha demostrat el seu pas endavant per frenar al conjunt català, més espès que en les seves dues primeres trobades.

Ha estat un partit trepidant de principi a fi, en el qual el campió de la Lliga Europa ha semblat superior per moments i mai li ha pres la cara a un xoc on els blaugranes no han pogut imposar el futbol ofert davant el Vila-real i el Celta, sobretot en el seu front ofensiu.

El conjunt sevillà ha estat el que ha colpejat primer, en un servei de cantonada que ha quedat 'mort' en l'àrea perquè Luuk de Jong no perdonés. No obstant això, l'alegria li ha durat als visitants minut i mig, el temps que ha trigat el Barça a trobar la típica entrada de Jordi Alba per l'esquerra. Jesús Navas l'ha pogut tallar amb esforç, però ha deixat la pilota a la mercè de Coutinho que tampoc ha fallat.

Malgrat tot, el Sevilla no ha renunciat a les intencions que havia mostrat des del xiulet inicial i ha demostrat la seva millora respecte a l'any anterior quan ha sortit golejat (4-0) del Camp Nou. Ha pressionat molt a dalt per a entorpir la sortida de pilota local, i li ha funcionat gràcies al treball de Rakitic, Jordán i Fernando, mentre que ha estat ferm enrere amb Koundé i Diego Carlos per a no patir massa en els espais que deixava a un Ansu Fati menys efervescent i un Leo Messi poc protagonista, encara que ha tingut la millor jugada abans del descans.

A més, l'equip andalús no ha dubtat a desplegar-se amb velocitat pels costats, on aquesta vegada ha destacat Dalt per la dreta mancant una major embranzida d'Ocampos. En aquell moment ha tingut dues bones opcions amb un centre una mica fort de Navas que no ha pogut empènyer Fernando, i un tret de l'exjugador del Milan després d'una inoportuna pèrdua de De Jong.



El Barça apreta al final de la segona part

El guió no ha variat en excés en la segona part, encara que ha augmentat el domini sobre el camp dels de Julen Lopetegui, ambiciosos i prenent els mateixos riscos per a buscar alguna cosa més. Els de Ronald Koeman no han pogut tenir el control del partit i tampoc han trobat la manera de realitzar bones transicions, encara que Griezmann, gairebé en la seva única aparició, ha tingut una al principi.

Els dos tècnics han decidit moure les seves banquetes per a refrescar als seus equips i tots dos ho han fet amb canvis ofensius amb les entrades de Trincao (Griezmann) i Pedri (Ansu), i de Munir (Dalt) i En-Nesyri (Ocampos). El marroquí ha enviat un centre que, després de tocar a Araújo, s'ha anat en travesser en el que ha estat el major esglai per a Net en el segon acte.

Amb el pas dels minuts, el Sevilla ha anat perdent una mica de manxa, encara que no ha renunciat a mirar cap endavant. No obstant això, els minuts finals, amb el debut de Dest com a lateral esquerre per la lesió d'Alba, ha anat Bono el que pitjor ho ha passat. El porter sevillista ha ficat una bona mà a un tret de Messi i ha tapat bé el perillós intent de Trincao per amarrar un valuós punt i demostrar que té ganes de donar 'guerra'.



Fitxa tècnica



--RESULTAT: FC BARCELONA, 1 - SEVILLA, 1 (1-1, al descans).

--ALINEACIONS.

FC BARCELONA: Neto; Sergi Roberto, Piqué, Araujo, Jordi Alba (Dest, min.75); Busquets, De Jong, Coutinho (Pjanic, min.75); Ansu Fati (Pedri, min.61), Griezmann (Trincao, min.61) i Messi.

SEVILLA FC: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Jordán (Oliver Torres, min.84), Fernando, Rakitic (Gudelj, min.78); Suso (Munir, min.61), De Jong (Carlos Fernández, min.84) i Ocampos (En-Nesyri, min.61).

--GOLS.

0-1, minut 8. De Jong.

1-1, minut 10. Coutinho.

--ÀRBITRE: Gil Manzano (C.Extremeny). Va amonestar a Gudelj (min.87), pel Sevilla.

--ESTADI: Camp Nou.