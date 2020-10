La jove polonesa Iga Swiatek fa història a la final del Roland Garros

La tennista polonesa Iga Swiatek, de 19 anys, ha conquistat aquest dissabte el títol individual femení de Roland Garros, tercer i últim 'Gran eslam' de la temporada, després de doblegar amb autoritat a l'estatunidenca Sofia Kenin per 6-4 i 6-1 en una final que ha finalitzat en una hora i 24 minuts de joc.

Swiatek ha ballat a la Philippe Chatrier amb un triomf que li obre les portes de la història. En primer lloc s'ha convertit en la primera esportista de Polònia (home o dona) a guanyar un 'gran' i en segon lloc ho ha fet sense cedir un set, alguna cosa que no passava en la capital parisenca des de l'any 2007 quan ho va aconseguir Justine Henin.

La jugadora nascuda a Varsòvia ha arrencat com un tir, trencant el servei al seu rival tot just començar i confirmant el joc sòlid i agressiu que li havia portat fins al partit definitiu. Kenin, per part seva, va tractar de defensar-se sense la confiança ni la finor del seu oponent. La campiona del Open d'Austràlia ha intentat reaccionar al final del primer assalt, però ha cabrejat a la polonesa i no ha tret profit.

Swiatek no ha estat capaç de replicar amb el seu servei en el novè joc, però ha signat un meravellós contrabreak per a apuntar-se la primera màniga. Fins aquí ha arribat la resistència de l'americana, que ha anat a menys en l'assalt final. I això que Kenin ha començat per la porta gran, enviant un missatge de voler batalla malgrat la dificultat de l'empresa.

No obstant això, la fatiga i l'imponent joc de la polonesa han fet que el partit s'acabés en mitja hora. Swiatek ha aconseguit sis jocs consecutius i ha cordat un títol històric que li catapultarà en el ránking de la WTA fins al lloc 17, pujarà de cop gairebé 40 posicions.

Es tracta d'una promesa que ha deixat de ser-ho en un dels escenaris més emblemàtics del tennis. Swiatek relleva a l'australiana Ashleigh Barty com a última guanyadora, la setena en set anys, demostrant la igualtat del circuit femení. Només la russa Maria Sharapova i l'estatunidenca Serena Williams han estat capaces de repetir entorxat en l'última dècada.