Toni Bou aconsegueix el seu 28è títol mundial de trial a Lazzate

El pilot català Toni Bou (Montesa) s'ha proclamat aquest dissabte campió de món de trial a l'aire lliure per catorzena vegada, de manera que arriba als 28 en total, en guanyar la penúltima prova del certamen, a la localitat italiana de Lazzate.

Bou, que també és 14 vegades campió de trial en pista coberta, ha deixat sentenciat el campionat a falta de la prova de tancament d'aquest diumenge en aquest mateix lloc.

El pilot de Piera (Anoia) ha guanyat a Lazzate amb 39 punts de penalització, 22 menys que el seu compatriota Jordi Casals (GasGas) i 27 menys que el també català Jaume Bursto (Vertigo), i amb el seu principal rival, Adam Raga (TRRS) , a la setena plaça amb 75.

El seu triomf i el resultat de Raga li ha garantit el títol. Aquest any Bou ha aconseguit cinc victòries, un segon lloc i un tercer per afegir una nova corona al seu impressionant palmarès.

"Avui realment no m'esperava guanyar el campionat. Ha estat un trial molt atapeït, com totes les proves aquest any, de manera que és molt fàcil passar de primer a setè, així que no podíem fallar", diu Bou en declaracions que difon l'equip Repsol Honda.

"Estic supercontent amb aquest títol, i més aquest any que ha estat tan estrany amb molts entrenaments i poques carreres. Hem aconseguit els dos títols, l''indoor' i l''outdoor', de manera que estic molt content. Ara ens toca gaudir i celebrar-ho", afegeix.