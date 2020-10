Pedro Martínez: «Han trobat l'encert de dos homes en un partit igualat»

Després del partit, Pedro Martínez explicava que «no hem trobat el nostre ritme de joc per la seva defensa i també perquè hem tingut pèrdues que ens han generat falta de confiança. El partit era igualat, però ells han trobat dos jugadors molt encertats en l'últim quart, com Hannah i Sergi Garcia, i no hem pogut contrarrestar aquests dos elements».

Pedro Martínez va tornar a admetre que jugar al Congost buit pesa, però «no podem posar excuses. Ells han tingut més encert».

Respecte a l'avantatge físic generat durant tot el partit en la posició de quatre, per les baixes andorranes, «la teníem aparentment, però després amb la defensa d'equip no és tan gran. Segurament no hem trobat l'avantatge que teníem, però crec que hi ha hagut d'altres pèrdues que també ens han penalitzat molt». També va admetre que «hem patit molt amb el seu rebot d'atac. No ha estat un aspecte clau, però ells tenen una font d'ingressos més gran i nosaltres ens hem quedat en 64 punts, que són pocs».

Per la seva banda, l'extècnic del Manresa i actual de l'Andorra, Ibon Navarro, va dir que «estic orgullós de l'equip. Hem fet una feina seriosa contra un rival que està jugant molt bé. Arribar aquí, amb els problemes que teníem, i fer-ho així parla molt bé de la feina de l'equip». Va admetre la falta de rebot per la falta de quatres però s'alegrava d'una victòria que havien rondat en dies anteriors.