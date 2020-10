Toni Bou celebra el seu 28è títol amb la sisena victòria de l'any

El català Toni Bou (Montesa), que dissabte es va assegurar el seu catorzè títol a l'aire lliure i el vint-i-vuitè de la seva carrera, ha celebrat la seva nova coronació guanyant aquest diumenge a Lazzete (Itàlia) la prova final del campionat del món de trial i aconseguir la sisena victòria del 2020.

El pilot de Piera (Anoia), també catorze vegades campió del món de trial sota sostre, ha guanyat la cursa final amb 20 punts de penalització 30 menys que el segon classificat, el seu compatriota Jeroni Fakardo (Sherco), i 41 de marge sobre el tercer, el també català Jordi Casals (GasGas).

Toni Bou tan sols ha deixat escapar dos triomfs aquest any, en la segona jornada del gran premi de França i en la primera del d'Andorra, que s'ha apuntat un altre català, Adam Raga (TRRS).

"Estic súper content amb el cap de setmana aquí a Itàlia. Avui he pogut gaudir, després de guanyar el títol ahir, d'una jornada esplèndida amb un pilotatge bastant bo, sobretot en la tercera volta en la que he tret el millor de mi i he fet només dos punts. Gràcies a tots per aquesta temporada perfecta ", ha dit Bou en declaracions que difon l'equip Repsol Honda.

Acaba el Mundial amb 152 punts, pels 121 de Raga i els 105 de Jaume Busto (Vertigo).