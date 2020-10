L'Espanyol és líder perquè l'Sporting de David Gallego cau en el derbi

L'Espanyol va fer valer la victòria de dissabte contra l'Alcorcón (1-0) i es va situar líder en solitari de la lliga SmartBank gràcies a la derrota del fins ahir imbatut Sporting de Gijón, en el derbi asturià contra el Reial Oviedo, per 1-0. El conjunt de David Gallego, que fins ahir no havia encaixat cap gol, va caure per culpa d'una anotació de l'exespanyolista Tejera des del punt de penal. El dia va ser bo per al Girona, que va sumar els seus primers punts en vèncer al camp d'un acabat de descendir, el Leganés, per 0-1 gràcies a un gol aconseguit per Sylla.