Paper destacat del Catalònia Joviat en el català per equips d'edats a Lloret

Es va celebrar a l'hotel Evenia Olympic Resort, de Lloret de Mar, el Campionat de Catalunya d'escacs per equips d'edats 2020. La competició es va celebrar enmig d'estrictes mesures sanitàries.

El torneig constava de sis rondes de 4 taulers cadascuna, amb un ritme de joc de 45 minuts amb 30 segons d'increment per jugada i sistema de puntuació olímpic (suma dels punts obtinguts per tots els jugadors).

El Catalònia Joviat hi va presentar dos equips –amb un reforç extern al club cadascun– en les categories sub-10 i sub-12. Malauradament, però, dos dels integrants de l'equip sub-10, Guillem Torres (campió sub-8) i Eloi Puerto (un jugador provinent del CE Barcelona), van ser confinats per motiu de la covid-19 el dia abans de l'inici de la competició. Els dos membres restants, Hugo Uber i Oriol Nájar, van decidir competir igualment, tot i que sense cap opció de pujar al podi. L'equip va tenir un rendiment espectacular: Uber va aconseguir fer el ple amb 6 victòries de 6 partides jugades i va ser el segon primer tauler, només superat per Xavier Mompel (CE Tortosa), que també va fer el ple i es va endur el trofeu per la millor classificació del seu equip a la general. Nájar va sumar 5 dels 6 punts possibles i es va endur el premi al millor segon tauler. La sisena posició final assolida –d'un total de catorze equips participants– confirma que amb l'equip al complet hauria optat al títol.

L'equip sub-12 va poder competir amb normalitat, amb Dan Clotet al primer tauler, Pol Ortiz (Tres Peons) al segon, Edgar Vázquez al tercer i Pol Torres al quart. Clotet va fer un campionat sòlid al sempre difícil primer tauler, va anotar 4 victòries, unes taules i només una derrota. Ortiz, el jugador assignat per la federació al Catalonia Joviat per completar l'equip, va aconseguir imposar-se en les sis partides que va disputar i es va endur el premi al millor segon tauler sub-12. Vázquez i Tor-res, en el seu primer any a la categoria, van fer aportacions més modestes, van sumar 1,5 i 2 punts respectivament. L'equip va competir en tot moment per les primeres places, però va punxar a la cinquena ronda i es va jugar el tercer lloc en l'enfrontament amb el Figueres a la sisena. Finalment el Catalònia Joviat sub-12 va ocupar la sisena plaça entre els catorze equips inscrits, a només mig punt dels tercers classificats.