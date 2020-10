El Barça denunciarà Salvador Sostres i l'ABC per racisme

El FC Barcelona emprendrà accions legals contra el periodista Salvador Sostres i el diari ABC, per les seves al·lusions racistes en la crònica que van publicar sobre el Barça-Ferencvaros. Segons el diari Sport, els serveis jurídics del club prepararan aquest dijous la denúncia, ja que l'entitat es vol mostrar ferma contra el racisme i no té cap intenció de conformar-se amb una disculpa (si és que aquesta arriba).



"Ansu corrent té mostres de gasela, de manter joveníssim i negre que de cop i volta veies corrent pel Passeig de Gràcia quan algú al crit d'aigua, aigua! anunciava que la Guàrdia Urbana havia arribat", va escriure Sostres.



Una de les reaccions més contundents ha estat la del jugador francès i company d'Ansu Fati al Barça Antoine Griezmann, que s'ha pronunciat a Twitter: "Ansu és un noi excepcional que mereix respecte com qualsevol ésser humà. No al racisme i no a la mala educació", va piular anit el francès a les seves xarxes socials.





Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación. pic.twitter.com/LZuJOzoTMG — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) October 21, 2020